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Россия и Азербайджан проведут безотлагательные консультации в случае угрозы интересам безопасности

Россия и Азербайджан проведут безотлагательные консультации в случае угрозы интересам безопасности Российская Федерация и Азербайджанская Республика выражают готовность к проведению безотлагательных консультаций в случае возникновения ситуации, которая, по мнению одной из Сторон, может создать угрозу миру, нарушить мир или затронуть интересы безопаснос
Внешняя политика
22 февраля 2022 г. 22:27
Россия и Азербайджан проведут безотлагательные консультации в случае угрозы интересам безопасности

Российская Федерация и Азербайджанская Республика выражают готовность к проведению безотлагательных консультаций в случае возникновения ситуации, которая, по мнению одной из Сторон, может создать угрозу миру, нарушить мир или затронуть интересы безопасности одной из Сторон, а также в случае угрозы возникновения такой ситуации в целях ее урегулирования.

Как передает Report, это было подтверждено в Москве Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным "Декларацией о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией".

В декларации также указано, что Российская Федерация и Азербайджанская Республика, по мнению одной из Сторон, воздерживаются от любых действий, способных нанести ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям между двумя странами. С этой целью создается постоянный механизм консультаций через министерства иностранных дел двух стран.

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