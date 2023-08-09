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МИД РФ: Москва энергично содействует Баку и Еревану в подготовке мирного договора

МИД РФ: Москва энергично содействует Баку и Еревану в подготовке мирного договора Россия энергично содействует Баку и Еревану в подготовке мирного договора, использует политико-дипломатические каналы на всех уровнях.
Внешняя политика
9 августа 2023 г. 12:41
МИД РФ: Москва энергично содействует Баку и Еревану в подготовке мирного договора

Россия энергично содействует Баку и Еревану в подготовке мирного договора, использует политико-дипломатические каналы на всех уровнях.

Как сообщает Report, об этом заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил на пресс-брифинге.

Он добавил, что подготовка мирного договора является одним из элементов трехсторонних договоренностей от 10 ноября 2020 года лидеров Азербайджана, России и Армении.

"Сигнал из Баку и Еревана о приверженности к скорейшему достижению мира не означает, что стороны готовы согласиться на любые условия. Предстоит найти еще развязки по ряду сложных тем", - заявил А. Зайцев.

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Версия на английском языке Russian MFA: Moscow vigorously assisting Baku and Yerevan in developing peace treaty
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Moskva sülh sazişinin hazırlanmasında Bakı və İrəvana fəal şəkildə kömək edir”

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