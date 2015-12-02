Россия будет противодействовать автономности БДИПЧ ОБСЕ

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Россия будет противодействовать автономности БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ, его работа должна отвечать мандату, экзамен на объективность организация пока не прошла. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

Отмечается, что глава МИД России Сергей Лавров 3-4 декабря примет участие в очередном, 22-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Белграде.

"Специализированные институты ОБСЕ — Бюро по демократическим институтам и правам человека, Верховный комиссар по делам национальных меньшинств (ВКНМ) и представитель ОБСЕ по свободе СМИ — не выдержали "экзамена" на объективность и независимость. Они поддерживают неконсенсусные подходы и проекты, нарушая таким образом принцип беспристрастности", — сообщили в МИД.

"Настроены и далее противодействовать стремлению закрепить некую автономность БДИПЧ. Деятельность Бюро должна строиться исключительно на положениях его мандата и на основе поручений директивных органов ОБСЕ. Недопустима политика избирательного подключения Бюро к решению гуманитарных задач по собственному усмотрению", — говорится в комментарии.