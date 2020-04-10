Россия поблагодарила Азербайджан за поддержку в борьбе с коронавирусом

Россия выразила благодарность Центру Гейдара Алиева и всему азербайджанскому народу за жест дружбы и солидарности с российским народом в борьбе с коронавирусом. Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении посольства России в Азербайджане.

"Вечером 9 апреля на здании Центра Гейдара Алиева, являющегося архитектурным символом современного Азербайджана, была размещена проекция флага России. В этой непростой мировой обстановке поддержка близкого друга, соседа и надежного партнера, каким является для России Азербайджан, особенно важна", - говорится в сообщении посольства.

"Российская сторона испытывает такие же теплые чувства в отношении Азербайджана, поддерживает его усилия по преодолению последствий пандемии", - говорится в сообщении посольства.

Отметим, с 3 апреля флаги меняются ежедневно в соответствии с очередностью первой буквы названия страны в английском алфавите. Таким образом Центр Гейдара Алиева выражает поддержку и уважение государствам и их народам, сильно пострадавшим от распространения COVID-19.

Отметим, что до сих пор в знак солидарности продемонстрированы флаги Китая, Франции, Германии, Ирана и Италии.