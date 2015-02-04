​Новруз Мамедов: Россия для Азербайджана - стратегический партнер

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан высоко ценит взаимоотношения с Россией. Как сообщает Report, об этом в интервью Lenta.ru заявил заместитель руководителя Администрации Президента Азербайджана Новруз Мамедов.

"Азербайджано-российским взаимоотношениям присуща многогранность, основанная на отношениях лидеров Ильхама Алиева и Владимира Путина", - заявил Н.Мамедов.

"Российская Федерация для нас - стратегический партнер, и мы высоко ценим наши взаимоотношения", - добавил он.

Комментируя вопрос о расширении сотрудничества Азербайджана с Евразийским экономическим союзом, заместитель руководителя Администрации Президента напомнил, что позицию главы Азербайджана по поводу вхождения Армении в ЕАЭС озвучил президент Казахстана: "Она заключалась в том, что Ереван может войти в любые союзы, но — исключительно в рамках признанных международным сообществом границ".

Он особо отметил, что ко всем интеграционным проектам Баку подходит с позиций экономической и политической целесообразности. "В данный момент двусторонний формат сотрудничества устраивает как нас, так и наших партнеров", - подчеркнул представитель Администрации Президента.