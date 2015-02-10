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    Заместитель председателя правительства России прибыл в Азербайджан

    Дворкович обсудит в Баку экономическое сотрудничество

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович прибыл с визитом в Азербайджан, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства России в Азербайджане.

    В рамках  визита во вторник А. Дворкович намерен провести встречи с первым заместителем премьер-министра Азербайджана Ягубом Эйюбовым, министром экономики и промышленности Шахином Мустафаевым, министром энергетики Натигом Алиевым, в ходе которых обсудит вопросы расширения экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

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