В Москве состоялась встреча глав МИД Азербайджана и России - ДОПОЛНЕНО

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Москве состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и России. Как сообщает Report, глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и его российский коллега Сергей Лавров обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, ключевые аспекты региональной и международной повестки дня, в том числе нагорно-карабахское урегулирование.

Открывая встречу, министры отметили активный диалог на высшем уровне между двумя странами. Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с пожаром в жилом здании в Баку на прошлой неделе, который унес человеческие жизни.

Мамедъяров в свою очередь заявил, что отношения между странами находятся на высоком уровне и плодотворно развиваются, растет товарооборот между странами.

Напомним, глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров находится в России 24-26 мая с официальным визитом.

В программу визита главы азербайджанского МИД кроме переговоров с российским коллегой включены встречи с председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным и заместителем председателя правительства России Дмитрием Рогозиным.