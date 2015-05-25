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    В Москве состоялась встреча глав МИД Азербайджана и России - ДОПОЛНЕНО

    Министры обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, нагорно-карабахское урегулирование

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Москве состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и России. Как сообщает Report, глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и его российский коллега Сергей Лавров обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, ключевые аспекты региональной и международной повестки дня, в том числе нагорно-карабахское урегулирование.

    Открывая встречу, министры отметили активный диалог на высшем уровне между двумя странами. Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с пожаром в жилом здании в Баку на прошлой неделе, который унес человеческие жизни. 

    Мамедъяров в свою очередь заявил, что отношения между странами находятся на высоком уровне и плодотворно развиваются, растет товарооборот между странами. 

    Напомним, глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров находится в России 24-26 мая с официальным визитом.

    В  программу визита главы азербайджанского МИД кроме переговоров с российским коллегой включены встречи с председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным и заместителем председателя правительства России Дмитрием Рогозиным.

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