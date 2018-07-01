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    Российский военный эксперт: "Азербайджан - суверенное и сильное государство"

    Джоджуг Марджанлы. 1 июля. REPORT.AZ/ Азербайджан и Россия прикладывают совместные усилия для решения сложнейших вопросов.

    Как передает Report, об этом на конференции "Азербайджан - единственный союзник России на Южном Кавказе" заявил российский военный эксперт Игорь Коротченко.

    От отметил, что сегодня в условиях нового мира у обеих стран есть объективные обстоятельства для сближения.

    "Россия и Азербайджан прикладывают совместные усилия для решения сложнейших вопросов. Это борьба с международным терроризмом и другие угрозы. Наш союз не направлен против кого-то",- отметил он.

    По словам эксперта, двум странам необходимо понимание того, как обеспечить стабильность и безопасность на Южном Кавказе.

    "Принципиально важно для России и Азербайджана не допустить присутствие американских кораблей на Каспии. Азербайджан суверенное и сильное государство и никто не может на него давить"-, резюмировал эксперт.

    Говоря о Нагорно-Карабахском урегулировании, И. Коротченко подчеркнул, что конфликт не имеет военного решения проблемы, добавив, что возвращение Арменией 5 оккупированных районов ощутимо помогло бы процессу урегулирования.

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