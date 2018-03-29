Российский ученый-историк: Армяне совершили резню в 1918 году с особым насилием

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ "Необходимо дать правовую оценку событиям, учиненным армянами в марте-апреле 1918 года в Баку".

Как сообщает Report, об этом российский ученый-историк Олег Кузнецов сказал в ходе своего выступления на международной научной конференции на тему "100-летие со дня геноцида азербайджанцев в 1918 году. Политика геноцида, военной агрессии и этнической чистки в современный период".

По его словам, армянами была совершена резня с особым насилием.

О.Кузнецов отметил, что необходимо дать правовую оценку этим событиям:

"Возникает вопрос, события 1918 года были военным преступлением, или же геноцидом? Здесь есть только один ответ - это считается геноцидом. С этой точки зрения подписанный Гейдаром Алиевым в 1998 году указ в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев является правым и своевременно принятым решением, и наряду с этим имеет юридическую силу".

Российский ученый-историк сказал, что признание геноцида азербайджанцев является долгом российских политиков.