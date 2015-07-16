Российский телеканал проявил неуважение к территориальной целостности Азербайджана

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Российский телеканал "Дождь" проявил неуважение к территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает Report, на сайте телеканала оккупированные территории Азербайджана указаны как "Нагорно-Карабахская Республика". Так, в разделе подписка, в списке стран для выбора места проживания присутствует название "НКР".

Стоит отметить, что в списке указаны также Абхазия и Южная Осетия.

Пока, в ответ на запрос Report, комментариев со стороны канала по этому поводу не поступило.