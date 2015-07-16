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    Российский телеканал проявил неуважение к территориальной целостности Азербайджана

    На сайте телеканала оккупированные территории Азербайджана указаны как Нагорно-Карабахская Республика

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Российский телеканал "Дождь" проявил неуважение к территориальной целостности Азербайджана.

    Как сообщает Report, на сайте телеканала оккупированные территории Азербайджана указаны как "Нагорно-Карабахская Республика". Так, в разделе подписка, в списке стран для выбора места проживания присутствует название "НКР".

    Стоит отметить, что в списке указаны также Абхазия и Южная Осетия.

    Пока, в ответ на запрос Report, комментариев со стороны канала по этому поводу не поступило.

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