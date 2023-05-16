Российский сенатор: Гейдар Алиев- талантливый и прозорливый политик

Гейдар Алиев - мощная фигура, которая многое предвидела и действовала на опережение и никогда не опускала руки

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев являлся талантливым и прозорливым политиком и государственным деятелем.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил сенатор РФ Григорий Карасин.

"Гейдар Алиев - мощная историческая личность, он многое предвидел и действовал на опережение", - заявил он.

Карасин напомнил, что Гейдар Алиев возглавил Азербайджан в сложное время: "Гейдар Алиевич ассоциируется у людей моего поколения с той самой порой, когда решались серьезные вопросы. Он возглавил Азербайджан в сложное время и привел страну к развитию и процветанию".