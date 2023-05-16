О нас

Российский сенатор: Гейдар Алиев- талантливый и прозорливый политик

Российский сенатор: Гейдар Алиев- талантливый и прозорливый политик Гейдар Алиев - мощная фигура, которая многое предвидела и действовала на опережение и никогда не опускала руки
Внешняя политика
16 мая 2023 г. 13:49
Российский сенатор: Гейдар Алиев- талантливый и прозорливый политик

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев являлся талантливым и прозорливым политиком и государственным деятелем.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил сенатор РФ Григорий Карасин.

"Гейдар Алиев - мощная историческая личность, он многое предвидел и действовал на опережение", - заявил он.

Карасин напомнил, что Гейдар Алиев возглавил Азербайджан в сложное время: "Гейдар Алиевич ассоциируется у людей моего поколения с той самой порой, когда решались серьезные вопросы. Он возглавил Азербайджан в сложное время и привел страну к развитию и процветанию".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russian senator: Heydar Aliyev - talented and far-sighted politician

Экслюзивные новости

Ющенко: Эрдоган завоевал для государства и нации Турции весомый международный статус
Ющенко: Эрдоган завоевал для государства и нации Турции весомый международный статус
13 мая 2023 г. 17:19
Назначен новый заместитель министра культуры
Назначен новый заместитель министра культуры
13 мая 2023 г. 15:47
Известный музыкант назначен директором Международного центра мугама
Известный музыкант назначен директором Международного центра мугама
13 мая 2023 г. 15:45
Председатель комитета парламента Литвы: С нетерпением ждем визита Ильхама Алиева в Вильнюс
Председатель комитета парламента Литвы: С нетерпением ждем визита Ильхама Алиева в Вильнюс
13 мая 2023 г. 13:49
Украина назвала сроки окончания войны
Украина назвала сроки окончания войны
12 мая 2023 г. 15:52
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
12 мая 2023 г. 14:16
Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
Теймур Надироглу: Значение китайского рынка для Азербайджана возрастет
11 мая 2023 г. 18:20
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
Планируется создание азербайджано-китайского промышленного парка
11 мая 2023 г. 18:05
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
11 мая 2023 г. 14:16
Болгарский политолог: Кольцо солидарности обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
Болгарский политолог: "Кольцо солидарности" обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
11 мая 2023 г. 13:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi