Российский политолог: Встреча лидеров Азербайджана и РФ принесет позитивные результаты

Встреча глав государств Азербайджана и России принесет позитивные результаты, но главное покажет всему миру, что Баку и Москва являются прочными союзниками.

Встреча глав государств Азербайджана и России принесет позитивные результаты, но главное покажет всему миру, что Баку и Москва являются прочными союзниками. Азербайджан для России поддержка на Южном Кавказе.

Об этом российскому бюро Report заявила политолог, заместитель директора института политических исследований Дарья Гревцова, комментируя визит президента России Владимира Путина в Баку.

"Сейчас наблюдается благоприятный период в отношениях Азербайджана и России. Стороны готовы в полной мере развивать эти отношения. Эти встречи помогут лидерам России и Азербайджана решить многие насущные проблемы. Это не только вопросы двусторонних отношений, но и прежде всего вопросы безопасности в регионе Южного Кавказа. Мы видим, какие сейчас действия предпринимает Армения по сотрудничеству с Западом, и это очень всех настораживает",- отметила она.

Гревцова подчеркнула, что Россия хотела бы быть посредником и принимать участие по мере возможностей в урегулировании и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией: "Россия хочет, чтобы как можно быстрее был подписан мирный договор, поскольку стабильность на Южном Кавказе в интересах официального Кремля".