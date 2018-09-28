Российский политолог: Визит Путина в Азербайджан - предупреждение руководству Армении

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Визит президента России Владимира Путина в Азербайджан является своего рода предупреждением руководству Армении.

Об этом Report сказал российский эксперт и политолог, гендиректор Института политических исследований России Сергей Марков.



По его мнению, переговоры президентов Азербайджана Ильхама Алиева и России Владимира Путина прошли в очень позитивной, сердечной атмосфере, "у глав двух стран сложились великолепные личные отношения".

"На мой взгляд, одной из важных целей визита Владимира Путина было послать некий сигнал новому руководству Армении о том, что оно идет в неправильном направлении. Если Никол Пашинян будет продолжать по-прежнему арестовывать членов ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) и делать какие-то неправильные шаги, то это может серьезно осложнить не только положение руководства Армении, но и самой Армении, как страны", - сказал Марков.

Напомним, 27 сентября президент России Владимир Путин посетил Азербайджан с рабочим визитом.