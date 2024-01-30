Российский политолог: Уход Азербайджана из ПАСЕ может иметь катастрофические последствия

Уход Азербайджана из ПАСЕ никак не затронет страну, однако для самой Ассамблеи в будущем это может иметь катастрофические последствия.

Уход Азербайджана из ПАСЕ никак не затронет страну, однако для самой Ассамблеи в будущем это может иметь катастрофические последствия.

Об этом российскому бюро Report заявил политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков, комментируя приостановку сотрудничества азербайджанской делегации с ПАСЕ на неопределенный срок.

"Главная причина кризиса в отношениях Азербайджана и ПАСЕ - это нечестность и недобросовестность ряда депутатов Ассамблеи. Под влиянием Франции они приняли несколько проармянских, антиазербайджанских и лживых заявлений", - сказал он.

По мнению политолога, в целом будущее Ассамблеи туманно: "ПАСЕ по сути просто дублирует деятельность Европарламента. И если там останутся только страны-члены ЕС, то в деятельности ПАСЕ просто нет смысла".