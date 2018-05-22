Российский политолог: Статус Каспия вряд ли будет определен на саммите в Астане

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Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Ожидающийся в этом году Астанинский саммит не станет последним или итоговым, где примут окончательное решение по правовому статусу Каспия. Как передает Report, об этом российский политолог Григорий Трофимчук заявил на мероприятии на тему дальнейшего сотрудничества прикаспийских стран на фоне последних геополитических событий.

В то же время по мнению руководителя Центра международных и общественно-политических исследований «Каспий-Евразия» Андрея Сызранова конвенция по правовому статусу Каспия все же может быть принята: "Скорее все она будет принята. Другой вопрос, будет ли она рабочей, идеальной. Мне кажется, ее примут и будут периодически дорабатывать".

Касательно сотрудничества стран, эксперты отметили, что активность вокруг Каспийского региона растет, об этом, в частности свидетельствуют санкции США в отношении Ирана, а также масштабные транспортные проекты.

"В первую очередь, об этом говорят транспортные проекты, реализуемые США совместно с Казахстаном, которые будут доходить до Афганистана. А санкции против Ирана, введенные Соединенными Штатами, также усложнят сотрудничество с Исламской республикой остальных стран каспийского региона. Отдельным вопросом остается стремительная милитаризация самого Каспия",- подытожил Трофимчук.