Российский политолог сравнил отношения России с Азербайджаном и Арменией

Вывод российского миротворческого контингента из Карабаха стал испытанием на прочность отношений России и Азербайджана.

Вывод российского миротворческого контингента из Карабаха стал испытанием на прочность отношений России и Азербайджана.

Как передает Report, об этом NEWS.ru сказал политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов. По его словам, отношения двух стран успешно прошли эту проверку.

"Отношения Москвы и Баку прошли испытания этим непростым моментом и подтвердили свою прочность и полноценность. Вывод миротворцев произведен досрочно и исключительно в рамках добрососедских отношений Москвы и Баку. Думаю, что сторонам есть что сказать друг другу", - заявил Наумов.

Политолог добавил, что вывод российских миротворцев из Карабаха способствовал укреплению связей РФ и Азербайджана. По мнению Наумова, это тем более важно и показательно на фоне сложных отношений между Россией и все более стремящейся быть ближе к ЕС Арменией. Наумов подчеркивает, что Азербайджан в отношениях с Западом ведет себя филигранно.

"Дело в том, что Азербайджан, в отличие от Армении, показал себя как надежный, предсказуемый и честный партнер, и президент Алиев продемонстрировал себя как политик, с которым можно вести дела и договариваться. Декларация о союзническом взаимодействии между нашими странами положила конец привилегированному положению Армении во внешней политике России не только формально, но и фактически. Это связано не только с поведением Еревана, но и с достойным и благородным поведением Азербайджана", - отметил Наумов.

Ранее в сети опубликовали кадры того, как контингент российских миротворцев, находившихся в Карабахе по соглашению 2020 года, покидает территорию Азербайджана.