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Российский политолог: Сотрудничество ЕС и Азербайджана - провал армянской политики

Российский политолог: Сотрудничество ЕС и Азербайджана - провал армянской политики "Желание Европейского Союза наладить более тесные отношения с Азербайджаном — провал всей армянской политики, которая пыталась противопоставить ЕС Азербайджану".
Внешняя политика
10 июля 2021 г. 16:54
Российский политолог: Сотрудничество ЕС и Азербайджана - провал армянской политики

"Желание Европейского Союза наладить более тесные отношения с Азербайджаном — провал всей армянской политики, которая пыталась противопоставить ЕС Азербайджану".

Об этом российскому бюро Report заявил доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, политолог Алексей Фененко.

По его словам, среди общественности Армении с приходом к власти Саргсяна, а далее Пашиняна преобладало мнение, что страна наиболее важный партнер ЕС на Южном Кавказе. "Армяне считали, что в любых конфликтах Евросоюз, а вместе с ним и НАТО, будут автоматически поддерживать их. Даже было мнение, что из-за конфликта Азербайджан исключат из всех программ ЕС. Все произошло с точностью да наоборот", - отметил Фененко.

По словам эксперта, Европейский союз придерживается максимально прагматичного подхода и сотрудничает с Азербайджаном как со страной, которая имеет экономические ресурсы и реальные экономические достижения. ЕС не работает с стратегически бесперспективной Арменией, которая имеет слабую экономику, а также придерживается позиции сохранения конфликтной ситуации.

"Для того, чтобы развивать отношения с Азербайджаном Евросоюзу необходимо строительство и развитие транспортных и экономических коммуникаций, которые связывали бы их", - подчеркнул российский политолог.

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Версия на английском языке Russian political scientist: EU-Azerbaijan cooperation - failure of Armenian policy

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