Российский политолог: Республики Северного Кавказа привержены развитию связей с Азербайджаном

В России нацелены на развитие дружественных отношений и сотрудничества с Азербайджаном, и главы республик Северного Кавказа также поддерживают эту тенденцию.

В России нацелены на развитие дружественных отношений и сотрудничества с Азербайджаном, и главы республик Северного Кавказа также поддерживают эту тенденцию.

Об этом российскому бюро Report заявил политический эксперт Евгений Михайлов.

Эксперт отметил, что отношения между республиками Северного Кавказа и Азербайджаном очень хорошие: "Ведутся регулярные переговоры об открытии новых совместных бизнес-проектов, проходят культурные мероприятия. Часто проводятся встречи между официальными делегациями Азербайджана и республик Северного Кавказа".

По мнению Михайлова, продолжающееся развитие отношений между Москвой и Баку также придает импульс развитию отношений и реализации совместных проектов между Азербайджаном и республиками Северного Кавказа.