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Российский политолог: Республики Северного Кавказа привержены развитию связей с Азербайджаном

Российский политолог: Республики Северного Кавказа привержены развитию связей с Азербайджаном В России нацелены на развитие дружественных отношений и сотрудничества с Азербайджаном, и главы республик Северного Кавказа также поддерживают эту тенденцию. 
Внешняя политика
21 июня 2024 г. 15:35
Российский политолог: Республики Северного Кавказа привержены развитию связей с Азербайджаном
Евгений Михайлов

В России нацелены на развитие дружественных отношений и сотрудничества с Азербайджаном, и главы республик Северного Кавказа также поддерживают эту тенденцию.

Об этом российскому бюро Report заявил политический эксперт Евгений Михайлов.

Эксперт отметил, что отношения между республиками Северного Кавказа и Азербайджаном очень хорошие: "Ведутся регулярные переговоры об открытии новых совместных бизнес-проектов, проходят культурные мероприятия. Часто проводятся встречи между официальными делегациями Азербайджана и республик Северного Кавказа".

По мнению Михайлова, продолжающееся развитие отношений между Москвой и Баку также придает импульс развитию отношений и реализации совместных проектов между Азербайджаном и республиками Северного Кавказа.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı politoloq: Şimali Qafqaz respublikaları Azərbaycanla əlaqələrin inkişafının tərəfdarıdır
Версия на английском языке North Caucasus republics committed to strengthening ties with Azerbaijan, Russian expert says

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