Российский политолог: Партнерство Азербайджана и России не зависит от политических перемен в Армении

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан и Россия строят отношения основываясь на взаимовыгодном партнерстве.

Как передает Report, об этом в ходе пресс-конференции, посвященной итогам IX азербайджано-российского межрегионального форума заявил старший научный сотрудник Центра глобальных проблем Института международных исследований МГИМО Алексей Токарев.

"Есть несколько основных направлений данного сотрудничества: это география, история и, конечно же, экономические связи. Наше стратегическое партнерство не зависит от различных ситуаций в регионе, в частности от недавних политических перемен в Армении. Россия пытается сохранить баланс в этих отношениях. И это дается очень сложно",- подчеркнул эксперт.

По словам старшего научного сотрудника Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Андрея Девяткова российско- азербайджанские отношения основываются на равноправном диалоге: "Это сотрудничество, партнерство реализуют сами президенты. Об этом говорят ряд недавно подписанных документов, в частности подписание Каспийской конвенции, которая позволит еще больше интегрировать в региональные проекты и Иран".

По его мнению, с точки зрения азербайджано-российского регионального сотрудничества, Иран является неотъемлемой и важной составляющей. Эксперт также подчеркнул, что речь идет также о сотрудничестве в транспортной сфере, в частности о коридоре "Север- Юг", который откроет перед регионом новые возможности.

"Азербайджан и Россия заинтересованы в сохранении мира в Каспийском регионе. Стоит также отметить и очень уникальное геополитическое положение Азербайджана, что позволяет стране быть не с кем-то одним, а со всеми",- подытожил он.