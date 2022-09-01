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Российский политолог: Любая встреча лидеров Азербайджана и Армении - продвижение вперед

Российский политолог: Любая встреча лидеров Азербайджана и Армении - продвижение вперед На встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна обсуждался весь спектр вопросов, требующих решения. И любую такую встречу надо воспринимать как продвижение вперед.
Внешняя политика
1 сентября 2022 г. 12:29
Российский политолог: Любая встреча лидеров Азербайджана и Армении - продвижение вперед

На встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна обсуждался весь спектр вопросов, требующих решения. И любую такую встречу надо воспринимать как продвижение вперед.

Об этом в эксклюзивном интервью российскому бюро Репорт заявила политолог, заместитель директора института политических исследований Дарья Гревцова.

"Встреча в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна продолжалась около 4 часов. Это свидетельствует о том, что у сторон накопилось много вопросов. Обсуждались вопросы демаркации и делимитации границы, разблокировки транспортных коммуникаций, развития региона, а также подготовки мирного договора между Азербайджаном и Арменией", — заявила Гревцова.

По ее словам, основным результатом этой встречи стало то, что уже в сентябре на уровне глав МИД Азербайджана и Армении пройдет рабочая встреча по согласованию чернового варианта мирного договора.

"Естественно, у каждой стороны свое видение этого мирного договора, свои интересы. Работа предстоит долгая и сложная. Но стороны должны прийти к общему знаменателю. Председатель Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что Европа заинтересована в безопасности в регионе, в этом мирном договоре, и будет прикладывать все усилия, чтобы он состоялся", — сказала Д.Гревцова.

По словам Д. Гревцовой, очевидно, что Брюссель, воспользовавшись ситуацией, хочет перехватить инициативу у Москвы и, в принципе, в этом нет ничего плохого.

"Любое усилие любой страны по урегулированию ситуации будет позитивно воспринято сторонами. Другой вопрос, сможет ли Европа оказать влияние на Армению и заставить ее признать Карабах в составе Азербайджана без всяких уступок, это еще вопрос. Ведь на протяжении 30 лет Минская группа ОБСЕ, в которую входила европейская страна, не смогла никак решить этот конфликт и сдвинуть его с мертвой точки, поэтому насколько сейчас будут успешны усилия Брюсселя, сказать сложно", — отметила она.

"Но любая встреча Алиева и Пашиняна - это уже продвижение вперед, они непосредственно могут обсудить острые вопросы и понять позицию сторон. Чем больше будет таких встреч, тем быстрее продвинутся вопросы по данной ситуации", — считает политолог. При этом она уверена, что и Москва заинтересована в мирном сосуществовании Азербайджана и Армении, поэтому не выступает против инициативы Брюсселя брать на себя эти вопросы. "Главное, чтобы в регионе был мир, и страны пришли к обоюдному согласию в понимании всех тех вопросов, которые сейчас на повестке дня", — заключила Гревцова.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı politoloq: “Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin istənilən görüşü irəli atılan addımdır”
Версия на английском языке Russian political scientist: Any meeting between Azerbaijani, Armenian leaders - move forward

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