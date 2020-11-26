Российский политолог: Франция давно выпала из урегулирования карабахского конфликта

Почему французы не вспоминают о доле Total в азербайджанских нефтегазовых проектах?

"Принятие подобной скандальной резолюции именно сейчас, после того, как война завершилась победой Азербайджана и армянские войска выведены почти со всех территорий, свидетельствует о том, что Франции, в принципе, безразлично, что сейчас происходит и происходило раньше на Южном Кавказе. Она использует это только как очередной инструмент для давления на Турцию и Россию". Об этом российскому бюро Report заявил заместитель генерального директора информационно-аналитического агентства "Вестник Кавказа" Андрей Петров, комментируя принятие сенатом Франции резолюции по Нагорному Карабаху.

"В принятии этого документа и раньше не было смысла, но сейчас нет вообще никакого, потому что конфликт почти полностью урегулирован и подобные признания ни на что не влияют. Необходимо отметить, что Франция в принципе, выпала из урегулирования нагорно-карабахского конфликта, причем выпала еще до этого, когда во время войны Макрон давал совершенно провокационные заявления в поддержку Армении. Уже тогда Азербайджан отмечал, что это не позволяет Франции оставаться сопредседателем Минской группы ОБСЕ, потому что сопредседатель должен быть нейтральным", - сказал он.

По мнению политолога, принятие этой резолюции негативно скажется на азербайджано-французских отношениях: "Хотя сама резолюция не имеет юридической силы, это просто рекомендация для правительства и, скорее всего, она не будет правительством поддержана, тем не менее, это заявление политических группировок Франции, которые сейчас почему-то решили поддержать армянские националистические оккупационные настроения. О чем это говорит? О том, что этим сенаторам неважно, как в дальнейшем будут развиваться отношения между Азербайджаном и Францией. Им неважно, что Азербайджан уже успел сделать для культуры Франции, для бизнеса Франции, неважно, что французский бизнес присутствует в Азербайджане. Почему-то никто не вспоминает о доле Total в азербайджанских нефтегазовых проектах. Таким образом мы можем заключить, что в ближайшее время, скорее всего, отношения Азербайджана и Франции испортятся".

Ранее в Сенат Франции был представлен проект резолюции № 145 "О необходимости признания "Нагорно-Карабахской республики", который был обсужден и принят 25 ноября. "За" проголосовали 305 из 306 сенаторов.