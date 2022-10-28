Российский политолог: Азербайджан не пойдет на уступки Армении в вопросе Карабаха

Азербайджан не пойдет на уступки в адрес Армении. Карабах - это Азербайджан. Еревану нужно выполнить все подписанные трехсторонние договоренности. Все телодвижения армянской политики подтянуть Францию, которая занимает чисто проарянскую позицию и попытат

Азербайджан не пойдет на уступки в адрес Армении в вопросе Карабаха, Карабах - это Азербайджан.

Как сообщает российское бюро Report, Об этом заявил российский политолог Евгений Михайлов.

"Еревану нужно выполнить все подписанные трехсторонние договоренности. Все "телодвижения" армянской политики вовлечь Францию, которая занимает чисто проармянскую позицию, и попытаться "вытянуть" для себя преференции ни к чему хорошему не приведут. Я сомневаюсь в том, что усилиями Евросоюза и Франции будет достигнут мирный договор. Все, что сейчас они делают - противоречит интересам Азербайджана", - заявил Е.Михайлов.

Политолог поделился мыслями о том, как можно трактовать действия и высказывания Евросоюза. "Действия президента Франции Эмманюэля Макрона и в целом миссия ЕС, является подрывом тех колоссальных усилий, которые приложила Россия для стабилизации обстановки на Южном Кавказе" - отметил он.

Михайлов отметил, что последние действия и высказывания французского президента - мелкая месть, так как по мнению эксперта сейчас Париж теряет политическое влияние по всему миру.