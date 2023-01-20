Российский политолог: 20 Января - кровавая страница в истории всего советского народа

События, которые произошедшие в Баку 33 года назад, стали кровавыми для всего советского народа. Сегодня мы вспоминаем боль братского азербайджанского народа. Тогда невозможно было представить, что наши, советские танки выйдут на улицы советских городов и

События, произошедшие в Баку 33 года назад, стали кровавыми для всего советского народа. Сегодня мы вспоминаем боль братского азербайджанского народа. Тогда невозможно было представить, что наши, советские танки выйдут на улицы советских городов и будут выступать против единого советского народа. После этих событий казалось, что между нашими народами прошла трещина. Но, слава Богу, в нашей истории появились новые страницы.

Как сообщает российское бюро Report , об этом заявил политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Политолог подчеркнул, что Азербайджан и Россию связывает многовековая дружба.

"Азербайджанский и российский народы вместе пережили страшные испытания. Недавно мы отмечали 80-летие прорыва блокады Ленинграда, и под городом-героем стоят памятники азербайджанцам, погибшим при выполнении этой операции. Для нас это единый подвиг в единой истории. Невозможно было себе представить, что в этой истории появятся такие трагические моменты, как Черный январь", - сказал Д.Солонников.

Он также подчеркнул, что Россия и Азербайджан строят будущее вместе.

"Теперь Россия и Азербайджан, два братских государства, два братских народа, смотрят в будущее и строят это будущее вместе. У нас есть и совместные проекты, очень много азербайджанцев живет в России, в Петербурге и Москве, и наоборот, очень много петербуржцев и москвичей живет в Азербайджане. Два последних губернатора Санкт-Петербурга – уроженцы Баку. Помня о прошлом, о тех трагических днях, мы смотрим в будущее и знаем, что будем строить его вместе", - подчеркнул эксперт.