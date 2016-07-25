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    Габала и Кисловодск станут городами-побратимами

    Предложение о налаживании деловых связей уже одобрил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В городской администрации Кисловодска готовят проект соглашений о побратимских связях с азербайджанским городом Габала. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу городской администрации города Кисловодск.

    По сообщению пресс-службы, предложение Кисловодска о налаживании деловых связей уже одобрил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы.

    "Деловое взаимодействие в рамках побратимского сотрудничества будет способствовать укреплению социально-экономических, культурных и образовательных связей между городскими сообществами, активному становлению межмуниципальных, межрегиональных и международных связей", - отметили в городской администрации. 

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