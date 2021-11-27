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Российский эксперт: В ближайшее время начнется процесс разблокировки

Российский эксперт: В ближайшее время начнется процесс разблокировки Создание двусторонней комиссии по делимитации и демаркация границ между Азербайджаном и Арменией принципиально важно для снятия напряженности и дальнейшего их определения.
Внешняя политика
27 ноября 2021 г. 11:48
Российский эксперт: В ближайшее время начнется процесс разблокировки

Создание двусторонней комиссии по делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией принципиально важно для снятия напряженности и дальнейшего их определения.

Об этом Report заявил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений РАН, кандидат исторических наук Станислав Притчин.

"Это не окончательная встреча, на ней стороны согласовали создание двусторонней комиссии по демаркации и делимитации границы, что принципиально важно для снятия напряженности и дальнейшего определения границ", - сказал он.

Притчин также отметил, что вопрос открытия транспортных коридоров также является очень важным: "Судя по тому, что этот момент прописан в заявлении, и президенты об этом говорили, то достигнута определенная договоренность, и в ближайшее время начнется процесс разблокировки."

Он также отметил, что формат встречи и заявление [подписанное по итогам] сторон говорят о том, что в целом была проведена довольно серьезная работа.

Российский эксперт подчеркнул, что встреча президентов готовилась к годовщине подписания заявления от 9 ноября 2020 года. Она должна была стать "с одной стороны итоговой, а с другой позволить проговорить дальнейший план урегулирования".

Однако тогда встреча не состоялась, скорее всего, из-за армянской стороны, которая пока не готова к дальнейшим обязательствам по имплементации данного заявления.

"Зато мы увидели готовность Армении подключиться к другой площадке в Брюсселе, которую предложил ЕС",- отметил Притчин.

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