Российский эксперт: Участие Азербайджана в саммите стран ЦА говорит об усилении тюркского и транскаспийского векторов

В ближайшие годы региональные силы в Центральной Азии будут модернизироваться в зависимости от того, какой из транзитный проектов будет более успешным.

В ближайшие годы региональные силы в Центральной Азии будут модернизироваться в зависимости от того, какой из транзитный проектов будет более успешным.

Как передает корреспондент Report из Казахстана, такое мнение высказала научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Дарья Сапрынская в ходе видеомоста Астана-Москва-Бишкек-Ташкент-Душанбе, который прошел на площадке мультимедийного пресс-центра Sputnik -Казахстан.

По ее словам, если раньше центральноазиатские страны воспринимались дифференцированно, и каждый игрок говорил о своей повестке дня, то теперь складывается ощущение некоего общего единства, которое созвучно дипломатии транспортных коридоров.

Российский эксперт указала на два текущих тренда в регионе Центральной Азии.

"Для российской стороны было интересно наблюдать, что среди приглашенных гостей прошедшего недавно в Астане саммита глав государств Центральной Азии был и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Это показывает, как выстраивается тюркский вектор в рамках центральноазиатской кооперации, а также свидетельствует о необходимости усиления Транскаспийского коридора и усиленного внимания к Срединному коридору", - сказала Дарья Сапрынская.

Она подчеркнула, что Центральная Азия совместно с Азербайджаном постепенно выстраивает совершенно новую инфраструктуру и строит новые коммутационные маршруты и дороги.

"Необходимо всем странам региона, чтобы избежать разночтений, выстраивать единую дорожную карту", - добавила она.

Напомним, в Астане 9 августа текущего года состоялся саммит глав государств Центральной Азии. По итогам мероприятия приняты ряд документов, в числе главных - Концепция развития региональной кооперации "Центральная Азия-2040" и Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке.

Кульпаш Конырова