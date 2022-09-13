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Российский эксперт: Тактика Пашиняна - максимально затянуть время 

Российский эксперт: Тактика Пашиняна - максимально затянуть время  Тактика премьер-министра Армении Никола Пашиняна - максимально затянуть время и стать хорошим для НАТО, чтобы попытаться с помощью Франции перевооружить свою армию.
Внешняя политика
13 сентября 2022 г. 15:51
Российский эксперт: Тактика Пашиняна - максимально затянуть время 

Тактика премьер-министра Армении Никола Пашиняна - максимально затянуть время и стать хорошим для НАТО, чтобы попытаться с помощью Франции перевооружить свою армию.

Об этом российскому бюро Report заявил доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, политолог Алексей Фененко.

Политолог рассказал, что Америка и Франция используют Армению в своих целях. "Сейчас США и Франция заинтересованы открыть России второй фронт, и их задача - чтобы Россия втянулась в новый вооруженный конфликт на Кавказе. Поэтому они используют свои связи с Ереваном, для того, чтобы поощрить Пашиняна на новую авантюру. Но надо заслужить право быть хорошим для Североатлантического альянса, тогда в будущем, может быть, ему помогут с реваншем за осень 2020 года - на это и давят сейчас американцы", - заключил Фененко.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı ekspert: “Paşinyanın taktikası vaxtı mümkün qədər uzatmaqdır”
Версия на английском языке Russian expert: Pashinyan's tactic is to drag out time as much as possible

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