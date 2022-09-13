Российский эксперт: Тактика Пашиняна - максимально затянуть время

Тактика премьер-министра Армении Никола Пашиняна - максимально затянуть время и стать хорошим для НАТО, чтобы попытаться с помощью Франции перевооружить свою армию.

Тактика премьер-министра Армении Никола Пашиняна - максимально затянуть время и стать хорошим для НАТО, чтобы попытаться с помощью Франции перевооружить свою армию.

Об этом российскому бюро Report заявил доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, политолог Алексей Фененко.

Политолог рассказал, что Америка и Франция используют Армению в своих целях. "Сейчас США и Франция заинтересованы открыть России второй фронт, и их задача - чтобы Россия втянулась в новый вооруженный конфликт на Кавказе. Поэтому они используют свои связи с Ереваном, для того, чтобы поощрить Пашиняна на новую авантюру. Но надо заслужить право быть хорошим для Североатлантического альянса, тогда в будущем, может быть, ему помогут с реваншем за осень 2020 года - на это и давят сейчас американцы", - заключил Фененко.