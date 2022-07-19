Российский эксперт: На трехстороннем саммите Россия-Иран-Турция будет затронута тема Карабаха

Тема Карабаха будет обязательно затронута на трехстороннем саммите лидеров России, Ирана и Турции, который сегодня проходит в столице Ирана Тегеране.

Тема Карабаха будет обязательно затронута на трехстороннем саммите лидеров России, Ирана и Турции, который сегодня проходит в столице Ирана Тегеране.

Об этом в интервью корреспонденту российского бюро Report заявил российский политолог Евгений Михайлов.

"На мой взгляд между лидерами России, Ирана и Турции несомненно будет обсуждаться вопрос полной деэскалации напряжения между Арменией и Азербайджаном. Считаю, что будут выдвинуты совместные инициативы по дипломатическому принуждению Еревана до конца исполнить достигнутые в ноябре 2020 года договоренности по демаркации и делимитации границ и, что особенно актуально - по разблокированию транспортных коридоров, важнейшим из которых является Зангезурский. Решение этой проблемы позволит не только увеличить в разы товарооборот между странами, но и окончательно принести мир региону и благополучие самой Армении", — заявил Е.Михайлов.

"По сути сейчас сложилась ситуация, при которой только страны-соседи должны решать вопросы своей как экономической, так и политической независимости. И никто не может этому препятствовать. Более того попытки Еревана вновь реанимировать деятельность МГ ОБСЕ нарываются на полное неприятие как России, так и Ирана с Турцией," - заключил Евгений Михайлов.

Комментируя визит В. Путина в Иран, Михайлов отметил, что считает его "чрезвычайно актуальным и своевременным в сложившейся обстановке". "Отмечу, что президент России к врагам на переговоры не ездит и, соответственно, и президент Ирана и президент Турции являются для него добрыми партнерами",- сказал он.

По его словам, Ирану, который всегда находится под американскими санкциями, есть чем поделиться в этом вопросе с российским президентом.