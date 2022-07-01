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Российский эксперт: Каспийские страны признают лидерство Баку в регионе 

Российский эксперт: Каспийские страны признают лидерство Баку в регионе  Страны, которые входят в Каспийскую пятёрку, признают лидерство Азербайджана и готовы с ним сотрудничать.
Внешняя политика
1 июля 2022 г. 16:47
Российский эксперт: Каспийские страны признают лидерство Баку в регионе 

Страны, входящие в Каспийскую пятерку, признают лидерство Азербайджана и готовы с ним сотрудничать.

Как российскому бюро Report заявила российский политолог, заместитель директора Института политических исследований Дарья Гревцова, Баку имеет общие проекты со всеми прикаспийскими странами.

По словам эксперта, Азербайджан сегодня играет ключевую роль на Каспии: "Удачное географическое расположение способствует становлению Баку логистическим центром для многих проектов. Сегодня реализуются проекты по созданию новых транзитных маршрутов для грузоперевозок по территории прикаспийских стран, где Азербайджан сыграет роль логистического хаба. Это особенно важно на фоне украинского кризиса, когда многие цепочки поставок были нарушены. Сейчас строятся коридоры "Север-Юг", "Запад-Восток", которые свяжут Россию через Азербайджан с Турцией и с Ираном и позволит выйти к открытым морям".

По словам Гревцовой, открытие Зангезурского коридора может дать хороший толчок экономическому развитию прикаспийских стран. "Зангезурский коридор откроет новые экономические возможности для прикаспийских стран и сократит пути транспортировки грузов. Армении этот маршрут также будет выгоден, так как даст импульс развития экономики. Однако политические процессы в Армении тормозят реализацию этого проекта. Мы знаем, что здесь есть активное противодействие. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, к сожалению, подпадает под их влияние и боится идти на какие-то серьезные шаги по улучшению взаимоотношений с Баку и Анкарой. Поэтому он ведет себя осторожно, хотя и понимает, что Зангезурский коридор — серьезный импульс для экономики страны", — отметила она.

По прогнозам Гревцовой, открытие Зангезурского коридора сделает Азербайджан новым логистическим хабом, через который откроются большие транзитные пути из разных стран, причем с сокращением расстояния.

"Помимо всего прочего, это создаст новые рабочие места. Вокруг транспортных путей всегда организуются какие-либо производства, вкладываются инвестиции", — заключила политолог.

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