Российский эксперт: Азербайджан является форпостом безопасности на Каспии

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Сотрудничество между Азербайджаном и Россией на Каспии является важным фактором поддержания региональной стабильности и безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил старший научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН Игорь Селезнев на круглом столе, посвященном 25-летию азербайджано-российских отношений.

"Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, Москва исходит из того, что Азербайджан сегодня является форпостом безопасности на Каспии", - заявил И. Селезнев.

По его словам, странам необходимо более эффективно сотрудничать и взаимодействовать в Каспийском море для решения проблем.

"Самая большая проблема на сегодня – это неурегулированность правового статуса Каспийского моря. Другой важной проблемой остается разделение шельфов", - подчеркнул представитель РАН.

Он также указал на более активное сотрудничество в сфере обеспечения безопасности между Россией и Азербайджаном в Каспийском море.

"Отрадно, что Азербайджану удалось оградить себя от вызовов международного терроризма и обеспечить стабильность", - отметил И. Селезнев.