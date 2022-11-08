Российский эксперт: Азербайджан вошел в новую лигу государств-победителей

В Азербайджане была сформирована мощная, современная армия, которая реализовала эту мечту, которую лелеяли азербайджанцы на протяжении четверти века - победу в Карабахской войне.

В Азербайджане была сформирована мощная, современная армия, реализовавшая мечту, которую лелеяли азербайджанцы на протяжении четверти века - победу в Карабахской войне.

Об этом российскому бюро Rerport заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

"Поздравляю народ Азербайджана с блестящей победой два года назад. Ради этой победы азербайджанский народ очень многое сделал. Победой в Карабахской войне Азербайджан вошел в новую лигу государств - лигу победителей. Этот дух победителей, без сомнения, будет реализован в различных проектах будущего, поможет создавать Азербайджану современную высокотехнологичную экономику, содействовать консолидации общества. Подобное отношение в обществе предотвращает возможные конфликты и провокации, позволит привлечь миллиардные инвестиции и придаст авторитет голосу Азербайджана на международной арене", — заявил С. Марков.

Эксперт отметил особую роль президента Азербайджана Ильхама Алиева в победе во второй Карабахской войне.

"Огромную роль в победе Азербайджана во второй Карабахской войне сыграл лично президент Ильхам Алиев, который стал настоящим героем азербайджанского народа и вписал свое имя золотыми буквами в историю страны. Ильхам Алиев смог реализовать несколько важнейших задач для этой победы. Он смог консолидировать политическую волю народа на освобождение Карабаха, создать мощную армию, которая добилась победы. Для этого он вел правильный экономический курс, обеспечивший бурное экономическое развитие Азербайджана", — заявил С. Марков.

Российский политолог также подчеркнул, что, благодаря активности президента Азербайджана Ильхама Алиева, был создан положительный имидж страны и благоприятное общественное мнение в мире. Марков отметил также важную роль Турции, которая является особым союзником для Азербайджана.

"Азербайджанскому народу желаем мира и процветания, создания в регионе Южного Кавказа мощного центра развития, где различные страны будут взаимодействовать друг с другом, а Азербайджан может стать лидером этого развития", - заключил политолог.