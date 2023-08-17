Российский депутат: Попытка Армении навязать какие-либо решения извне - прямой путь к эскалации

Никакие навязанные извне схемы не смогут заменить диалог Баку и Еревана.

Никакие навязанные извне схемы не смогут заменить диалог Баку и Еревана.

Как сообщает российское бюро Report, об этом член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев заявил, комментируя заявление заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского на заседании Совета Безопасности ООН.

"Напомню, что обе страны подписали в 1991 году декларацию о соблюдении территориальной целостности друг друга. Как показывает опыт, при желании и наличии политической воли правительства суверенных стран способны сами разрешить самые сложные вопросы, а попытка навязать какие-либо решения извне - это прямой путь к эскалации", - заявил российский депутат.

Д. Савельев отметил, что попытки армянской стороны создать картину неразрешимости вопроса путем переговоров является манипуляцией: "К сожалению, именно желания и политической воли у одной из сторон мы и не наблюдаем в данной ситуации: попытки армянских политиков создать картину неразрешимости вопроса путем переговоров - это ни что иное как политическая манипуляция, за которой стоит очевидная попытка несоблюдения ранее взятых на себя обязательств. А ведь министр иностранных дел России Сергей Лавров еще 25 июля на встрече с главами МИД Азербайджана и Армении лично предложил для решения проблемы немедленно открыть дорогу Агдам-Ханкенди. То есть возможность прямо сейчас решить гуманитарную проблему есть, но похоже что совсем не проблемы населения Карабаха волнуют армянскую сторону. Налицо избегание диалога, чтобы с помощью внешнего вмешательства продавить свою точку зрения. Но это так не работает".

"Для решения конфликтных ситуаций нужен дальнейший прочный диалог, а не попытки давления на одну из сторон переговоров. Более того, на мой взгляд, совершенно нелогично со стороны Армении привлекать к этому процессу Запад, чьи попытки "принуждения к миру" не привели ни к чему хорошему никого в современной истории. Нужно искать альтернативные пути доставки грузов и пассажиров, а не изображать тупик там, где его нет", - заявил Савельев.