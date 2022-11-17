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Российский депутат: Франция пошла на поводу конъюнктурных интересов

Российский депутат: Франция пошла на поводу конъюнктурных интересов Франция пошла на поводу сиюминутных конъюнктурных интересов, что стало причиной принятия последней резолюции Сената этой страны.
Внешняя политика
17 ноября 2022 г. 12:49
Российский депутат: Франция пошла на поводу конъюнктурных интересов

Франция пошла на поводу сиюминутных конъюнктурных интересов, что стало причиной принятия последней резолюции Сената этой страны.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил депутат Государственной Думы России, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев на втором заседании российско-азербайджанского экспертного совета.

"Мы прекрасно знаем и видим сколь велика определенная диаспора (армянская) во Франции, что приводит соответственно к весьма политизированным и конъюнктурным подходам. Не нужно идти на поводу сиюминутных обстоятельств, которые послужили принятию резолюции. И такое поведение не может не расстраивать", - сказал Дмитрий Савельев.

Депутат также отметил, что Франция имеет экономические, в том числе и энергетические, интересы в Азербайджане. Это значит, что не стоит приводить в жертву конъюнктуре долгосрочные связи и отношения.

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Версия на английском языке Russian MP: France fell prey to conjunctural interests 
Версия на азербайджанском языке Rusiyalı deputat: “Fransa konyunktur maraqların qurbanı oldu”

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