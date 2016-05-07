Российские военные корабли посетят порты прикаспийских государств

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Экипаж малого артиллерийского корабля (МАК) "Волгодонск" и приданные суда обеспечения Каспийской флотилии (КФл) завершают подготовку к морскому походу с заходами в порты прикаспийских государств.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в процессе подготовки в пунктах постоянного базирования и на выходах в море экипажи провели корабельные учения различной тематики, на которых отработали задачи по совместному маневрированию отряда кораблей и выполнению боевых упражнений с артиллерийской стрельбой по различным целям.

Отмечается, что в период морского похода планируются заходы в порты прикаспийских государств, экипаж МАК "Волгодонск" начал подготовку почетных караулов и военного оркестра Каспийской флотилии для встречи иностранных делегаций и проведения экскурсий на корабле.