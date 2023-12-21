СМИ: В Азербайджане раскрыта широкая резидентура агентов спецслужб Франции

В Азербайджане раскрыта широкая резидентура агентов спецслужб Франции.

В Азербайджане раскрыта широкая резидентура агентов спецслужб Франции.

Как сообщает Report, об этом говорится в одноименной статье, опубликованной в Identifier.

"Некоторое время назад, на территории Азербайджана была замечена внутренняя резидентура французского посольства, которая весьма уверенно и спокойно осуществляла разведывательные действия против представителей стран, известных как "партнеры" Франции. Наряду с этим резидентура, используя широкие связи активно перемещалась в странах региона формируя новые задачи и расширяя сферу влияния", - говорится в статье.

Сообщается, что один из граждан Франции, долгие годы являвшийся внештатным сотрудником французского разведсообщества, добровольно инициировал сотрудничество с правоохранительными органами Азербайджана.

В результате этого сотрудничества удалось раскрыть десятки французских секретных агентов, часть из которых все еще продолжают работать в Азербайджане, а некоторые в настоящее время работают в ряде соседних стран и международных организациях. Наряду с этим, спецслужбам Азербайджана были предоставлены свидетельства и документы относительно деятельности французской резидентуры в регионе Южного Кавказа, Ближнего Востока, Украины и Молдовы, говорится в статье.

"В связи с уголовным делом, ведущимся спецслужбами Азербайджана, арестованы ряд лиц, которые осуществляли разведывательную деятельность в отношении Украины, Грузии и Азербайджана. Источник полагает, что масштаб провала станет серьезным ударом по имиджу французской разведки", - говорится в статье.