Российские СМИ: Современный Азербайджан создан Гейдаром Алиевым

В сфере ответственности общенационального лидера Гейдара Алиева сочеталось несочетаемое: машиностроение, лёгкая промышленность и транспорт, а также культура и образование.

О роли личности в истории сказано немало. При всей объективности исторических процессов люди, которые их двигают, в памяти современников и потомков становятся легендами. В Азербайджане нет человека, не знающего, кто такой Гейдар Алиев. Да и за пределами страны известно: современный Азербайджан создан этим человеком.

Об этом, как передает Report, говориться в статье "Гейдар Алиев. Как политик становится легендой?", опубликованной в «Аргументы и Факты» .

"Как одного из самых ярких лидеров национальных республик, Гейдара Алиевича избирают членом Политбюро ЦК КПСС, а в ноябре 1982 года он становится 1-м заместителем председателя Совета министров СССР. В сфере его ответственности опять сочетается несочетаемое - такие разные направления, как машиностроение, лёгкая промышленность и транспорт, а также культура и образование", - говорится в статье.

Отмечается, что Гейдар Алиев курировал огромные стройки тех времен — газопроводов из Западной Сибири и Уренгоя в европейскую часть страны и за рубеж, Байкало-Амурскую магистраль. Выезжал туда, осматривал строящиеся участки. При его участии построена межрегиональная линия электропередачи из Москвы до Свердловска, которая была необходима для создания полноценной инфраструктуры на Урале и в Сибири.