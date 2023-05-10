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Российские СМИ: Современный Азербайджан создан Гейдаром Алиевым

Российские СМИ: Современный Азербайджан создан Гейдаром Алиевым В сфере ответственности общенационального лидера Гейдара Алиева сочеталось несочетаемое: машиностроение, лёгкая промышленность и транспорт, а также культура и образование.
Внешняя политика
10 мая 2023 г. 12:09
Российские СМИ: Современный Азербайджан создан Гейдаром Алиевым

О роли личности в истории сказано немало. При всей объективности исторических процессов люди, которые их двигают, в памяти современников и потомков становятся легендами. В Азербайджане нет человека, не знающего, кто такой Гейдар Алиев. Да и за пределами страны известно: современный Азербайджан создан этим человеком.

Об этом, как передает Report, говориться в статье "Гейдар Алиев. Как политик становится легендой?", опубликованной в «Аргументы и Факты».

"Как одного из самых ярких лидеров национальных республик, Гейдара Алиевича избирают членом Политбюро ЦК КПСС, а в ноябре 1982 года он становится 1-м заместителем председателя Совета министров СССР. В сфере его ответственности опять сочетается несочетаемое - такие разные направления, как машиностроение, лёгкая промышленность и транспорт, а также культура и образование", - говорится в статье.

Отмечается, что Гейдар Алиев курировал огромные стройки тех времен — газопроводов из Западной Сибири и Уренгоя в европейскую часть страны и за рубеж, Байкало-Амурскую магистраль. Выезжал туда, осматривал строящиеся участки. При его участии построена межрегиональная линия электропередачи из Москвы до Свердловска, которая была необходима для создания полноценной инфраструктуры на Урале и в Сибири.

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Версия на английском языке Russian media: Modern Azerbaijan was created by Heydar Aliyev

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