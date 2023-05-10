Российские СМИ: Гейдар Алиев оставил след в истории как Азербайджана, так и России

Когда-то именно общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев возглавил проект строительства Байкало-Амурской магистрали, которая в 1974 году получила статус Всесоюзной комсомольской стройки.

Сегодня исполняется ровно сто лет со дня рождения Гейдара Алиева – советского и азербайджанского политика, который оставил след в истории как Азербайджана, так и России.

Как передает Report, об этом говорится в статье URA.RU .

"Сын простого железнодорожного рабочего поднялся до высших эшелонов власти в КПСС, став куратором сразу нескольких отраслей промышленности и руководителем одной из главных строек СССР в 70-80 годах", - говорится в материале издания.

Почему одну из станций Восточно-Сибирской железной дороги назвали его именем? Когда-то именно общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев возглавил проект строительства Байкало-Амурской магистрали.

"И хотя Гейдар Алиев не имел прямого отношения к железным дорогам, он смог наладить систему управления проектом", - заявил историк и руководитель проектов фонда "Таволга" Василий Новиков.

"Гейдар Алиев был очень эффективным управленцем, как бы сейчас сказали. Задача там была именно в выстраивании качественной системы руководства. Его самое большое достижение, на мой взгляд, это создание вертикали отношений с людьми, которые непосредственно занимались стройкой на местах", отметил историк.