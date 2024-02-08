Российские СМИ: Азербайджанское общество продемонстрировало небывалое единодушие

В Азербайджане завершились президентские выборы. Обошлось без неожиданностей - победителем стал очевидный фаворит, действующий глава государства Ильхам Алиев, который при рекордно высокой явке набрал более 92% голосов.

В Азербайджане завершились президентские выборы. Обошлось без неожиданностей - победителем стал очевидный фаворит, действующий глава государства Ильхам Алиев, который при рекордно высокой явке набрал более 92% голосов.

Как передает Report, об этом говорится в статье "Российской газеты" (RG.ru).

Прошедшие выборы были внеочередными. По словам властей, решение сдвинуть сроки было связано с необходимостью охватить Карабахский регион и впервые за 30 лет "провести выборы главы государства на территории всей страны". В азербайджанском обществе царит небывалый консенсус - люди уверены, что теперь страна должна еще интенсивнее заниматься развитием национальной экономики, а также укреплением связей с дружественными странами.

Выборы 7 февраля называют началом новой эры Азербайджана. А потому к организации "исторического народного кворума" подошли со всей ответственностью. По данным ЦИК республики, для обеспечения прозрачности процедуры голосования было зарегистрировано свыше 90,3 тыс. наблюдателей, из них 790 иностранцев из 89 государств. Были аккредитованы представители 109 международных СМИ. А на избирательных участках было установлено свыше тысячи веб-камер, которые вели прямые трансляции на сайте ЦИК.

Были и довольно интересные ноу-хау. Например, чтобы исключить возможности незаконного повторного голосования, на входе в участки у каждого избирателя сканировали большой палец и заносили его биометрические данные в специальную базу. Войти повторно на какой-либо участок и проголосовать второй раз, таким образом, было невозможно.

"Мы провели тщательный анализ процессов выдвижения и регистрации кандидатов. И абсолютно ответственно говорим, что выборы состоялись на конкурентной основе. Само голосование проходит организованно, при большой явке. Это свидетельствует о намерениях граждан республики сделать все для того, чтобы в стране царили мир, стабильность и спокойствие, - отметил накануне генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. - В рамках предвыборной агитации всем семи кандидатам были предоставлены равные возможности, доступ в СМИ, на телевидение и в центральную прессу. В республику приехало очень много иностранных наблюдателей и из ОБСЕ, Шанхайской организации сотрудничества, Организации тюркских государств и других. Это говорит о том, что интерес к выборам в Азербайджане весьма высокий".

Избирательные участки открылись по всей стране в восемь часов утра, и с первых же минут туда устремились люди. 38-летний бакинец Бахрам Мамедов пришел на участок со своей пожилой мамой и проголосовал одним из первых.

"Я голосовал за действующего президента. Нравится его поступательность. Как грамотно он решает проблемы и смотрит на несколько поколений вперед, - говорит Бахрам Мамедов. - Теперь, когда решен самый болезненный территориальный вопрос, мы рассчитываем на мирную созидательную работу, на взаимовыгодные отношения со всеми странами нашего региона и с нашим крупнейшим соседом - с Россией".

О необходимости дружбы с "большим северным братом" говорят не только рядовые избиратели, но также представители всех ветвей власти и эксперты.

"Учитывая геополитическую ситуацию в России и в мире, убежден, что наши торговые отношения будут развиваться очень активно. Например, открытие "транспортного коридора" в Иран и Турцию будет выгодно для обеих наших стран", - говорит председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Ранее в руководстве Азербайджана уже называли экономические приоритеты ближайших лет: сокращение внешнего долга, повышение инвестиций в развитие инфраструктуры, в том числе западных регионов страны, переход от "нефтяной" модели к инновационной экономике и другие. Россия должна стать одним из ключевых партнеров.

При этом сотрудничество Азербайджана с Россией будет шире, чем исключительно экономика, добавляет Фарид Шафиев.

"Речь, в первую очередь, про гуманитарное сотрудничество. Вот уже много лет подряд количество учащихся в русских школах увеличивается. И наши граждане продолжают ехать в Россию - учиться в вузах, строить бизнес. Поэтому мы рассчитываем на всестороннее укрепление наших связей в образовании и культуре. Нет сомнений, что это пойдет на пользу нашим государствам", - резюмирует эксперт.