Российские СМИ: Азербайджан уделяет особое внимание борьбе с неоколониальной политикой Франции

Азербайджан, как председатель Движения неприсоединения, уделяет особое внимание борьбе с неоколониальной политикой, проводимой Францией и разоблачению противоправных действий на международной арене.

Азербайджан как председатель Движения неприсоединения, уделяет особое внимание борьбе с неоколониальной политикой, осуществляемой Францией, и разоблачению ее противоправных действий на международной арене.

Как передает Report, об этом говорится в репортаже канала "Россия 24".

В материале особо подчеркиваются слова президента Азербайджана Ильхама Алиева: "Большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества совершила именно Франция. Десятки стран Африки, Юго-Восточной Азии, региона Тихого, Атлантического и Индийского океанов, Латинской Америки были ограблены и порабощены Францией на долгие годы... Франция нарушает стабильность не только в своих бывших и нынешних колониях, но и в нашем регионе – на Южном Кавказе, где поддерживает сепаратистские тенденции и сепаратистов".

Автор отмечает, что помимо Армении, Франция давит и на Узбекистан, куда Эммануэль Макрон недавно приезжал. Как сообщает издание Le Monde, первым делом президент Пятой республики заручился поддержкой Ташкента в поставках урана, его нехватка стала особо ощутима во французской атомной промышленности после переворота в Нигере.

Однако на данный момент от влияния Франции избавляется все больше ее заморских территорий и бывших колоний.

"Только за последние годы "ускользнули" Алжир, Мали, Буркина-Фасо и Нигер. И такая тенденция продолжает нарастать. Движение неприсоединения объединяет уже 120 стран, провозгласивших основой своего курса существование на принципах независимости и равноправия", - подытожил журналист.