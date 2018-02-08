Российские парламентарии планируют принять участие в наблюдении за выборами президента Азербайджана

Москва. 8 февраля. REPORT.AZ/ Российские парламентарии традиционно принимают участие в наблюдательной миссии и на выборах президента Азербайджана, и в Милли Меджлис. Об этом заявил российскому бюро Report председатель Комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, для участия в предстоящих 11 апреля внеочередных президентских выборах в Азербайджане российским парламентариям необходимо пройти соответствующие процедуры.

"Для участия в президентских выборах в парламенты направляются соответствующие приглашения. Такова практика. И на этот раз наши депутаты будут представлены на выборах президента Азербайджана", - указал Л.Слуцкий.

Он отметил, что Азербайджан походит к выборам президента "с цветущей экономикой и развитой парламентской системой".