Российские миротворцы в Карабахе досрочно проголосовали на выборах президента РФ

11-13 марта сотрудники посольства России в Азербайджане провели досрочное выездное голосование на выборах президента РФ в местах дислокации российских миротворцев.

11-13 марта сотрудники посольства России в Азербайджане провели досрочное выездное голосование на выборах президента РФ в местах дислокации российских миротворцев.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

"Выражаем признательность азербайджанским властям за оказанное содействие в проведении выборов на территории Карабахского экономического района, благодаря которому военнослужащие российского миротворческого контингента смогли реализовать свои избирательные права", - отметили в посольстве России.

Избирательный участок №8017 также открыт в консульском отделе посольства РФ в Баку. Граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, смогут проголосовать там 17 марта 2024 года с 08:00 до 20:00.