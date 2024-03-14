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Российские миротворцы в Карабахе досрочно проголосовали на выборах президента РФ

Российские миротворцы в Карабахе досрочно проголосовали на выборах президента РФ 11-13 марта сотрудники посольства России в Азербайджане провели досрочное выездное голосование на выборах президента РФ в местах дислокации российских миротворцев.
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 10:01
Российские миротворцы в Карабахе досрочно проголосовали на выборах президента РФ

11-13 марта сотрудники посольства России в Азербайджане провели досрочное выездное голосование на выборах президента РФ в местах дислокации российских миротворцев.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

"Выражаем признательность азербайджанским властям за оказанное содействие в проведении выборов на территории Карабахского экономического района, благодаря которому военнослужащие российского миротворческого контингента смогли реализовать свои избирательные права", - отметили в посольстве России.

Избирательный участок №8017 также открыт в консульском отделе посольства РФ в Баку. Граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, смогут проголосовать там 17 марта 2024 года с 08:00 до 20:00.

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Версия на английском языке Russian peacekeepers in Karabakh vote early in Russian presidential election

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