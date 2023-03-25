Российские миротворцы могут быть выведены из Карабаха раньше срока

"Россия несет ответственность за незаконные военные перевозки по дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу. Четвертая статья трехстороннего заявления, подписанного лидерами Азербайджана, России и Армении в 2020 году, не выполняется".

Россия несет ответственность за незаконные военные перевозки по дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу. Четвертая статья трехстороннего заявления, подписанного лидерами Азербайджана, России и Армении в 2020 году, не выполняется.

Об этом Report заявил преподаватель факультета международных отношений и экономики Бакинского государственного университета (БГУ), политолог Султан Захидов.

По его словам, незаконные армянские вооруженные формирования не были выведены из Карабаха, вопреки требованиям упомянутого документа: "Наоборот, российские миротворцы создают условия для незаконной транспортировки оружия. Это показывает, что Россия на самом деле не заинтересована в мире и стабильности в регионе. Напротив, это государство работает на нагнетание напряженности, потому что официальная Москва хочет, чтобы миротворцы подольше оставались в Карабахе. Напряженность в перспективе может стать поводом для этого. Если в регионе будет обеспечена стабильность, необходимость в их деятельности отпадет".

По мнению Захидова, Москва также пытается дать понять официальному Баку, что предложенные Брюсселем и Вашингтоном форматы по нормализации отношений с Ереваном не отвечают его интересам: "Конечно, Азербайджан также должен донести свои требования до России. Мы должны потребовать установки КПП на Лачынской дороге, а также вывода армянских террористов из Карабаха в соответствии с четвертым пунктом трехстороннего заявления. В противном случае Россия продолжит свою нынешнюю линию, и тогда мы можем отдалиться от Москвы. Если Россия не будет учитывать наши национальные интересы, мы можем сделать то же самое".

Политолог отметил, что азербайджанская армия может провести очередную антитеррористическую операцию исходя из собственных интересов и безопасности: "Кроме того, мы можем потребовать, чтобы миротворцы покинули Карабах раньше указанного в документе срока, то есть 2025 года. Действительно, в документе прописано 5 лет. Но есть и другие пункты. При этом ни Россия, ни Армения не выполняют эти пункты".

Перевозки военных грузов для незаконных армянских формирований продолжаются. 24 марта в очередной раз было выявлено движение колонны, осуществлявшей незаконные военные перевозки по маршруту Ханкенди-Халфали-Туршсу.

Средствами технического наблюдения зафиксировано движение одной боевой машины ЗТР-82А, принадлежащей российскому миротворческому контингенту, а также трех тентовых грузовиков КамАЗ и одного автомобиля КамАЗ с топливным баком, принадлежащих армянам.

Подобные действия российского миротворческого контингента являются неисполнением возложенных на него обязательств по выполнению положений трехстороннего заявления.