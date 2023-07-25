Россия предложила Азербайджану и Армении начать трехсторонний диалог по линии парламентариев

Российская сторона предложила Азербайджану и Армении начать трехсторонний диалог по линии парламентариев.

Российская сторона предложила Азербайджану и Армении начать трехсторонний диалог по линии парламентариев.

Как сообщает Report , об этом по итогам трехсторонней встречи заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

При этом он выразил надежду, что прошедшие сегодня дискуссии помогут придать позитивный импульс переговорному процессу и в других направлениях. "Наиболее близким результатом на данном этапе видится достижение договоренности в трехсторонней рабочей группе, возглавляемой тремя вице-премьерами, которые занимаются согласованием конкретных вопросов разблокирования транспортных коммуникаций в регионе. В этом контексте откроются и перспективы для реализации перспективных проектов в транспортной сфере, которые уже имеют не только региональный, но и более широкий характер", - указал глава МИД РФ.

Москва рассчитывает, что кульминацией большого переговорного процесса между Баку и Ереваном станет именно подписание мирного договора.