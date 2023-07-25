О нас

Россия предложила Азербайджану и Армении начать трехсторонний диалог по линии парламентариев

Россия предложила Азербайджану и Армении начать трехсторонний диалог по линии парламентариев Российская сторона предложила Азербайджану и Армении начать трехсторонний диалог по линии парламентариев.
Внешняя политика
25 июля 2023 г. 22:55
Россия предложила Азербайджану и Армении начать трехсторонний диалог по линии парламентариев

Российская сторона предложила Азербайджану и Армении начать трехсторонний диалог по линии парламентариев.

Как сообщает Report, об этом по итогам трехсторонней встречи заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

При этом он выразил надежду, что прошедшие сегодня дискуссии помогут придать позитивный импульс переговорному процессу и в других направлениях. "Наиболее близким результатом на данном этапе видится достижение договоренности в трехсторонней рабочей группе, возглавляемой тремя вице-премьерами, которые занимаются согласованием конкретных вопросов разблокирования транспортных коммуникаций в регионе. В этом контексте откроются и перспективы для реализации перспективных проектов в транспортной сфере, которые уже имеют не только региональный, но и более широкий характер", - указал глава МИД РФ.

Москва рассчитывает, что кульминацией большого переговорного процесса между Баку и Ереваном станет именно подписание мирного договора.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya Azərbaycan və Ermənistana parlamentarilər vasitəsilə üçtərəfli dialoqa başlamağı təklif edib

Другие новости из категории

Байрамов: Попытки воспрепятствовать мерам по реинтеграции армян, проживающих на суверенных территориях Азербайджана, должны быть пресечены
Байрамов: Попытки воспрепятствовать мерам по реинтеграции армян, проживающих на суверенных территориях Азербайджана, должны быть пресечены
25 июля 2023 г. 22:45
Лавров: Очередная встреча лидеров РФ, Азербайджана и Армении запланирована в этом году
Лавров: Очередная встреча лидеров РФ, Азербайджана и Армении запланирована в этом году
25 июля 2023 г. 22:37
Джейхун Байрамов: Заявления о гуманитарной ситуации в регионе является политической манипуляцией
Джейхун Байрамов: Заявления о гуманитарной ситуации в регионе является политической манипуляцией
25 июля 2023 г. 22:21
В Москве завершилась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении 
В Москве завершилась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении 
25 июля 2023 г. 21:58
Объявлена повестка заседания Совместной межправкомиссии Азербайджана и Египта
Объявлена повестка заседания Совместной межправкомиссии Азербайджана и Египта
25 июля 2023 г. 20:52
В Баку состоялся официальный прием, посвященный национальному празднику Египта
В Баку состоялся официальный прием, посвященный национальному празднику Египта
25 июля 2023 г. 20:15
Община: Попытка оправдания Пашиняном этнической чистки, совершенной Арменией, неприемлема
Община: Попытка оправдания Пашиняном этнической чистки, совершенной Арменией, неприемлема
25 июля 2023 г. 19:36
Байрамов: Нормализация отношений с Арменией – одно из приоритетных направлений для Азербайджана
Байрамов: Нормализация отношений с Арменией – одно из приоритетных направлений для Азербайджана
25 июля 2023 г. 19:28
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Марианны Вардинояннис
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Марианны Вардинояннис
25 июля 2023 г. 18:47
Лавров: РФ всячески готова содействовать мирному соглашению между Баку и Ереваном
Лавров: РФ всячески готова содействовать мирному соглашению между Баку и Ереваном
25 июля 2023 г. 18:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi