"Российская Газета": Гейдар Алиев был нужен не только Азербайджану, но и всему СССР

Такие руководители, как Гейдар Алиев были нужны не только Азербайджану, но и всему СССР.

Такие руководители, как Гейдар Алиев, были нужны не только Азербайджану, но и всему СССР.

Как передает Report, об этом говорится в статье "Российской газе ты" об общенациональном лидере Азербайджана Гейдаре Алиеве.

"В кремлевской элите он был человеком, способным решать задачи глобального масштаба и в то же время - символом self-made успеха. По отношению к постсоветскому периоду Гейдара Алиева считают азербайджанским Ататюрком - национальным лидером, при котором произошли кардинальные перемены, перестроившие жизнь страны",- говорится в статье.

В статье отмечается, что колоссальная энергия и работоспособность Гейдара Алиева помогли реализовать стратегические проекты, архиважные для страны, среди которых Байкало-Амурская магистраль, соединившая евразийское пространство с Дальним Востоком.

"Он умел принимать сложные, порой непопулярные решения. И не ошибался! Без всякого преувеличения можно сказать, что стройка века прошла через сердце Гейдара Алиева", - пишет автор.

В статье подчеркивается, что на примере жизни Гейдара Алиева можно понять, какую роль играет личность в истории: "Сейчас Азербайджан - надежный мост между восточной и западной цивилизациями, это одна из самых динамично развивающихся стран мира. Именно Гейдар Алиев заложил основы добрососедских отношений с Россией. Президент Ильхам Алиев успешно продолжает мудрую политику своего отца. Престиж Азербайджана неуклонно растет, и все это на том фундаменте, который создал уникальный политик с большой душой - Гейдар Алиев".