Ронен Краус вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову

Новоназначенный посол Израиля Ронен Краус вручил копию верительных грамот главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову.
Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.
Байрамов поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности в Азербайджане.
Стороны также обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, региональную ситуацию.
Участники встречи высоко оценили азербайджано-израильское сотрудничество в политической, экономической, торговой, энергетической, сельскохозяйственной, инвестиционной и гуманитарной сферах, в вопросах безопасности, подчеркнули, что отношения имеют широкие перспективы для дальнейшего развития.
Джейхун Байрамов отметил, что ситуация на Ближнем Востоке вызывает серьезную обеспокоенность. Азербайджан призывает к установлению мира и стабильности и всегда готов внести свой вклад в этот процесс, подчеркнул министр.
Посол, в свою очередь, сообщил, что в период своей деятельности не пожалеет усилий для расширения сотрудничества Израиля и Азербайджана.
Напомним, что 12 января 2025 года директор отдела Евразии Министерства иностранных дел Израиля Ронен Краус был назначен новым послом в Азербайджане. На должности посла в Азербайджане Краус сменил Джорджа Дика.