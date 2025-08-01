Ронен Краус вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову

Ронен Краус вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову

Новоназначенный посол Израиля Ронен Краус вручил копию верительных грамот главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Байрамов поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности в Азербайджане.

Стороны также обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, региональную ситуацию.

Участники встречи высоко оценили азербайджано-израильское сотрудничество в политической, экономической, торговой, энергетической, сельскохозяйственной, инвестиционной и гуманитарной сферах, в вопросах безопасности, подчеркнули, что отношения имеют широкие перспективы для дальнейшего развития.

Джейхун Байрамов отметил, что ситуация на Ближнем Востоке вызывает серьезную обеспокоенность. Азербайджан призывает к установлению мира и стабильности и всегда готов внести свой вклад в этот процесс, подчеркнул министр.

Посол, в свою очередь, сообщил, что в период своей деятельности не пожалеет усилий для расширения сотрудничества Израиля и Азербайджана.

Напомним, что 12 января 2025 года директор отдела Евразии Министерства иностранных дел Израиля Ронен Краус был назначен новым послом в Азербайджане. На должности посла в Азербайджане Краус сменил Джорджа Дика.