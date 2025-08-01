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Ронен Краус вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову

Ронен Краус вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову Ронен Краус вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову
Внешняя политика
1 августа 2025 г. 15:00
Ронен Краус вручил копию верительных грамот Джейхуну Байрамову

Новоназначенный посол Израиля Ронен Краус вручил копию верительных грамот главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Байрамов поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности в Азербайджане.

Стороны также обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, региональную ситуацию.

Участники встречи высоко оценили азербайджано-израильское сотрудничество в политической, экономической, торговой, энергетической, сельскохозяйственной, инвестиционной и гуманитарной сферах, в вопросах безопасности, подчеркнули, что отношения имеют широкие перспективы для дальнейшего развития.

Джейхун Байрамов отметил, что ситуация на Ближнем Востоке вызывает серьезную обеспокоенность. Азербайджан призывает к установлению мира и стабильности и всегда готов внести свой вклад в этот процесс, подчеркнул министр.

Посол, в свою очередь, сообщил, что в период своей деятельности не пожалеет усилий для расширения сотрудничества Израиля и Азербайджана.

Напомним, что 12 января 2025 года директор отдела Евразии Министерства иностранных дел Израиля Ронен Краус был назначен новым послом в Азербайджане. На должности посла в Азербайджане Краус сменил Джорджа Дика.

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Версия на английском языке Israel's incoming ambassador presents copy of his credentials to Azerbaijan's foreign minister
Версия на азербайджанском языке Фотоİsrailin yeni səfiri etimadnaməsinin surətini Azərbaycan XİN başçısına təqdim edib

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