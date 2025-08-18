О нас

Ронен Краус: Отношения Израиля и Азербайджана носят стратегический характер

Ронен Краус: Отношения Израиля и Азербайджана носят стратегический характер Ронен Краус: Отношения Израиля и Азербайджана носят стратегический характер
Внешняя политика
18 августа 2025 г. 16:05
Ронен Краус: Отношения Израиля и Азербайджана носят стратегический характер

Израильско-азербайджанские связи действительно носят стратегический характер.

Как сообщает Report, об этом заявил новоназначенный посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Дипломат подчеркнул, что между лидерами и народами наших стран существуют поистине дружеские отношения.

Посол выразил благодарность за заботу и внимание, проявляемые к еврейской общине в нашей стране, сказал, что неоднократно посещал Красную слободу в Губе, знакомился с условиями, созданными там для еврейской общины.

Напомним, что 12 января 2025 года директор отдела Евразии Министерства иностранных дел Израиля Ронен Краус был назначен новым послом в Азербайджане. На должности посла в Азербайджане Краус сменил Джорджа Дика.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ronen Krausz: Israel-Azerbaijan relations hold strategic character
Версия на азербайджанском языке Ronen Krausz: İsrail-Azərbaycan münasibətləri strateji xarakter daşıyır

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
Путин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
ВидеоПутин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
16 августа 2025 г. 03:10
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi