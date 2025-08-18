Ронен Краус: Отношения Израиля и Азербайджана носят стратегический характер

Ронен Краус: Отношения Израиля и Азербайджана носят стратегический характер

Израильско-азербайджанские связи действительно носят стратегический характер.

Как сообщает Report, об этом заявил новоназначенный посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Дипломат подчеркнул, что между лидерами и народами наших стран существуют поистине дружеские отношения.

Посол выразил благодарность за заботу и внимание, проявляемые к еврейской общине в нашей стране, сказал, что неоднократно посещал Красную слободу в Губе, знакомился с условиями, созданными там для еврейской общины.

Напомним, что 12 января 2025 года директор отдела Евразии Министерства иностранных дел Израиля Ронен Краус был назначен новым послом в Азербайджане. На должности посла в Азербайджане Краус сменил Джорджа Дика.