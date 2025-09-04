Ронен Краус: Мы работаем над организацией очередного заседания МПК Азербайджан-Израиль

Очередное заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Израиль может пройти в ближайшее время.

Об этом в интервью Report заявил посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус.

По его словам, межправительственная комиссия является самым важным механизмом экономического сотрудничества.

"Мы очень усердно работаем над организацией следующего заседания, а также над предварительными контактами между различными министерствами. И я надеюсь, что эта встреча состоится в ближайшее время. Она, как и предыдущие, позволит нам расширить возможности для дальнейшего сотрудничества", - подчеркнул посол.

В качестве одного из примеров он упомянул соглашение между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и Израилем о приобретении 10%-ной доли в проекте разработки газового месторождения Тамар в Израиле. Посол высоко оценил этот проект, сказав, что он внес большой вклад во взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами.

"Я думаю, что это первый случай, когда SOCAR инвестировал такую сумму и принял такое решение за пределами Азербайджана. Они приобрели 10% доли в Тамар и выиграли тендер на разведку новых, как мы надеемся, газовых месторождений в северной части Средиземного моря. И это стало большим вкладом в отношения между Израилем и Азербайджаном в энергетической сфере", - добавил дипломат.

Он также отметил и важную роль сотрудничества двух стран по вопросам зеленой энергетики. По его словам, Израиль обладает технологиями в области производства солнечной энергии и будет рад делиться своим опытом и искать возможности для сотрудничества с азербайджанскими партнерами.

Он также подчеркнул важность проведения климатического саммита СОР29, который прошел в Баку. "В Азербайджане побывала очень большая делегация из Израиля во главе с двумя министрами. Я до сих пор помню важные дискуссии и заседания, которые прошли здесь, в Баку, и в которых Израиль также принимал участие. Я также считаю, что Израиль может внести значительный вклад в решение вопросов изменения климата и проблем, связанных с ним, как в сфере энергетики, так и в сфере водоснабжения и прочих областях", - подчеркнул Краус.

Посол особо подчеркнул, что Израиль может сотрудничать с Азербайджаном в вопросах водных технологий, поскольку страна имеет большой опыт борьбы с нехваткой воды.

"Мы также можем поделиться этой технологией с нашими друзьями. Это технологии, которые позволяют нам решать проблемы, связанные с изменением климата, потребностями населения и продовольственной безопасностью, что чрезвычайно важно для наших стран", - сказал Краус.

Напомним, что предыдущее заседание совместной межправительственной комиссии Азербайджан-Израиль состоялось в Баку в апреле 2023 года при сопредседательстве министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и главы МИД Израиля Эли Коэна. По его итогам стороны подписали Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, программу сотрудничества в сфере образования на 2023-2026 годы, Совместное заявление в сфере технологических инноваций между Агентством инноваций и цифрового развития Азербайджана и Национальным технологическим управлением Израиля, Соглашение о сотрудничестве между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и израильской Union Energy, Меморандум о взаимопонимании между ОАО "Азерсу" и израильской национальной водной компанией Mekorot.