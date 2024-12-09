Ребекка Арринделл: Речь президента Азербайджана на COP29 вызвала большой резонанс в Синт-Мартене

Президент Объединенной ассоциации Синт-Мартена Ронда Ребекка Арринделл выразила благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за его заявления на COP29 в поддержку прав народов, проживающих на колонизированных территориях.

Президент Объединенной ассоциации Синт-Мартена Ронда Ребекка Арринделл выразила благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за его заявления на COP29 в поддержку прав народов, проживающих на колонизированных территориях.

Как сообщает Report, Арринделл отметила, что речь главы государства на Саммите малых островных развивающихся государств буквально потрясла всех в Синт-Мартене.

"Мы благодарны, потому что уже видим прогресс, которому способствовала речь Ильхама Алиева. С уверенностью могу сказать, что это выступление приведет к еще большим результатам", - добавила она.