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Ребекка Арринделл: Речь президента Азербайджана на COP29 вызвала большой резонанс в Синт-Мартене

Ребекка Арринделл: Речь президента Азербайджана на COP29 вызвала большой резонанс в Синт-Мартене Президент Объединенной ассоциации Синт-Мартена Ронда Ребекка Арринделл выразила благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за его заявления на COP29 в поддержку прав народов, проживающих на колонизированных территориях.
Внешняя политика
9 декабря 2024 г. 15:38
Ребекка Арринделл: Речь президента Азербайджана на COP29 вызвала большой резонанс в Синт-Мартене

Президент Объединенной ассоциации Синт-Мартена Ронда Ребекка Арринделл выразила благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за его заявления на COP29 в поддержку прав народов, проживающих на колонизированных территориях.

Как сообщает Report, Арринделл отметила, что речь главы государства на Саммите малых островных развивающихся государств буквально потрясла всех в Синт-Мартене.

"Мы благодарны, потому что уже видим прогресс, которому способствовала речь Ильхама Алиева. С уверенностью могу сказать, что это выступление приведет к еще большим результатам", - добавила она.

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Версия на английском языке ВидеоRhoda Rebecca Arrindell: Ilham Aliyev’s statement at COP29 shook ground in St. Martin
Версия на азербайджанском языке ВидеоRoda Rebeka Arrindell: Azərbaycan Prezidentinin bəyanatı Sint Martində böyük rezonans doğurub

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