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Роль женщины в азербайджанском обществе представлена ​​в качестве образцовой модели для стран мира

Роль женщины в азербайджанском обществе представлена ​​в качестве образцовой модели для стран мира В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке началась 67-я сессия Комиссии по положению женщин.
Внешняя политика
10 марта 2023 г. 05:17
Роль женщины в азербайджанском обществе представлена ​​в качестве образцовой модели для стран мира

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке началась 67-я сессия Комиссии по положению женщин.

Как сообщает местное бюро Report, сессия "Женщины в Исламе – права и идентичность женщин в исламском мире" прошла под председательством министра иностранных дел Пакистана Билавала Бхутто Зардари в качестве председателя Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества.

Выступая в мероприятии заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова отметила, что Азербайджан является одной из образцовых стран мира с точки зрения защиты прав и прав женщин, роли и положения женщин в обществе.

По ее словам, еще в средние века женщины в Азербайджане занимались важной общественной деятельностью, и неслучайно первая на Востоке женская школа была открыта именно в Азербайджане.

"В качестве примера можно привести азербайджанских женщин, известного дипломата Сару Хату, которая весьма успешно вела сложные дипломатические переговоры еще в 15 веке, общественного деятеля 18 века Хуршудбану Натаван. В 1918 году женщинам в Азербайджане было предоставлено право голоса. Хочу также отметить, что в 1901 году в Азербайджане была открыта первая на Востоке женская школа", - уточнила она.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan qadının cəmiyyətdəki rolu BMT-də dünya ölkələrinə örnək model olaraq təqdim olunub

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