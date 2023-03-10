Роль женщины в азербайджанском обществе представлена ​​в качестве образцовой модели для стран мира

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке началась 67-я сессия Комиссии по положению женщин.
Как сообщает местное бюро
Выступая в мероприятии заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова отметила, что Азербайджан является одной из образцовых стран мира с точки зрения защиты прав и прав женщин, роли и положения женщин в обществе.
По ее словам, еще в средние века женщины в Азербайджане занимались важной общественной деятельностью, и неслучайно первая на Востоке женская школа была открыта именно в Азербайджане.
"В качестве примера можно привести азербайджанских женщин, известного дипломата Сару Хату, которая весьма успешно вела сложные дипломатические переговоры еще в 15 веке, общественного деятеля 18 века Хуршудбану Натаван. В 1918 году женщинам в Азербайджане было предоставлено право голоса. Хочу также отметить, что в 1901 году в Азербайджане была открыта первая на Востоке женская школа", - уточнила она.