Роль стран ДН в получении Туркменистаном статуса нейтралитета очень велика.
Как передает Report, об этом заявил директор Центра стратегических исследований Института международных отношений МИД Туркменистана Шири Шириев в ходе симпозиума "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в меняющемся и сложном глобальном контексте".
"Страны движения обладают более чем 75 процентами мировых запасов нефти. Также в странах ДН сосредоточен значительный человеческий капитал", - сказал он.
Ш. Шириев добавил, что Туркменистан выступает за разрешение конфликтов путем дипломатии и переговоров, отметив что данный принцип лежит в основе внешнеполитической повестки Туркменистана.