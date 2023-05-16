Роль стран ДН в получении Туркменистаном статуса нейтралитета очень велика

Роль стран ДН в получении Туркменистаном статуса нейтралитета очень велика.

Роль стран ДН в получении Туркменистаном статуса нейтралитета очень велика.

Как передает Report, об этом заявил директор Центра стратегических исследований Института международных отношений МИД Туркменистана Шири Шириев в ходе симпозиума "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в меняющемся и сложном глобальном контексте".

"Страны движения обладают более чем 75 процентами мировых запасов нефти. Также в странах ДН сосредоточен значительный человеческий капитал", - сказал он.

Ш. Шириев добавил, что Туркменистан выступает за разрешение конфликтов путем дипломатии и переговоров, отметив что данный принцип лежит в основе внешнеполитической повестки Туркменистана.